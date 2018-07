Pivô de eliminação do Real se machuca e fica fora da Eurocopa

Pivô da eliminação do Real Madrid na atual edição da Copa do Rei, por ter sido escalado de forma irregular, o meia Denis Cheryshev está fora da Eurocopa. O jogador, atualmente no Valencia, vai precisar passar por uma cirurgia na coxa e não voltará a tempo de disputar a competição pela Rússia.

De acordo com a assessoria de imprensa da Eurocopa, o jogador ficará afastado dos gramados por cerca de quatro meses. Apesar de a lesão ter sido diagnosticada pelo departamento médico do Valencia, a realização da cirurgia ficou por conta da equipe médica do Real Madrid.

Cheryshev tem 25 anos e foi formado nas categorias de base do Real Madrid. Ele jogou no Sevilla e no Villarreal por empréstimo antes de ter chance no elenco principal madrilenho. Ao ser escalado contra o Cádiz, porém, causou a eliminação do Real na Copa do Rei. Isso porque ele tinha que cumprir suspensão do terceiro amarelo levado quando ainda estava no Villarreal. Na sequência ele foi emprestado ao Valencia.