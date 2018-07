Pizarro renova com o Bayern de Munique por mais uma temporada

MUNIQUE - O atacante Claudio Pizarro renovou contrato por mais uma temporada com o Bayern de Munique. O peruano tinha vínculo com a equipe alemã a vencer em 30 de junho, mas as partes chegaram a um acordo para que ele permaneça no clube bávaro. Iniciada em 2012, esta é a segunda passagem do atleta de 35 anos pelo time.

"Estou muito feliz que poderei jogar pelo Bayern por mais um ano. Para mim, não existe clube melhor no mundo" disse Pizarro, que foi elogiado pelo ex-atacante e atual presidente do Bayern, Karl-Heinz Rummenigge. "Claudio mostrou nesta temporada mais uma vez quão perigoso ele é de frente para o gol e quão importante ele é para este time", afirmou o dirigente.

Reserva da equipe treinada pelo espanhol Pep Guardiola, Pizarro foi titular em apenas seis jogos no último Campeonato Alemão e entrou 11 vezes vindo do banco de reservas, mas ainda assim foi capaz de marcar dez gols no torneio e dar passe para outros três. O Bayern terminou a temporada europeia com o título da competição e da Copa da Alemanha.