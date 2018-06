Pizzi chama 23 jogadores que atuam na Arábia Saudita para defender o país na Copa

A lista de jogadores da Arábia Saudita convocados pelo treinador Juan Antonio Pizzi para a Copa do Mundo na Rússia foi divulgada pela federação de futebol do país nesta segunda-feira. Todos os 23 atletas escolhidos pelo técnico argentino jogam no futebol do país.

+ Croácia faz um corte e define convocados para Copa após derrota para o Brasil

+ Egito confirma Salah em lista de 23 convocados para Copa do Mundo

Pizzi escolheu dez jogadores do Al Hilal - cinco deles meio-campistas - e sete do Al Ahli - com pelo menos um atleta em cada setor - para ser a base da seleção. O Al Nassr vai ser representado na equipe da Arábia Saudita com três jogadores, o Al Shabab com dois e o Al Ittihad com um.

O país disputou todas suas quatro Copas do Mundo em sequência, entre 1994 e 2006, mas não se classificava para a competição desde o Mundial disputado na Alemanha. Integrante do Grupo A, a Arábia Saudita vai fazer contra a Rússia o jogo de abertura desta edição do torneio, no dia 14, no Estádio Luzhniki, em Moscou.

A segunda partida dos sauditas na Copa será contra o Uruguai, no dia 20, na Arena Rostov, em Rostov. Por último, a seleção saudita vai enfrentar o Egito no dia 25, na Arena Volgogrado, em Volgogrado.

Confira a lista dos 23 convocados da Arábia Saudita:

Goleiros: Mohammed Al Owais (Al Ahli), Yasser Al Mosailem (Al Ahli) e Abdullah Al Mayouf (Al Hilal).

Defensores: Mansoor Al Harbi (Al Ahli), Yasser Al Shahrani (Al Hilal) Mohammed Al Breik (Al Hilal), Motaz Hawsawi (Al Ahli), Osama Hawsawi (Al Hilal), Omar Hawsawi (Al Nassr), Ali Al Bulaihi (Al Hilal).

Meio-campistas: Abdullah Al Khaibari (Al Shabab), Abdulmalek Al Khaibri (Al Hilal), Abdullah Otayf (Al Hilal), Taiseer Al Jassim (Al Ahli), Houssain Al Mogahwi (Al Ahli), Salman Al Faraj (Al Hilal), Mohamed Kanno (Al Hilal), Hattan Bahebri (Al Shabab), Salem Al Dawsari (Al Hilal), Yahya Al Shehri (Al Nassr) e Fahad Al Muwallad (Al Ittihad).

Atacantes: Mohammad Al Sahlawi (Al Nassr) e Muhannad Assiri (Al Ahli).