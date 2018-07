Pizzi convoca Chile com Bravo, volta de Valdivia e são-paulino Mena

Após perder as duas partidas anteriores por motivos pessoais, o goleiro e capitão Claudio Bravo retornou nesta terça-feira à lista de convocados da seleção do Chile para os duelos contra Equador e Peru pelas Eliminatórias Sul-Americanas para a Copa do Mundo de 2018, em uma relação que também conta com o lateral-esquerdo são-paulino Eugenio Mena.

As convocações do meia Jorge Valdivia, dos defensores Igor Lichnovsky e Paulo Díaz e do atacante Junior Fernándes são as outras novidades na lista anunciada pelo técnico Juan Antonio Pizzi para os duelos de 6 e 11 de outubro em Quito e Santiago, respectivamente. Por isso, Mena vai desfalcar o São Paulo no duelo com o Sport, no dia 5, na Ilha do Retiro, pelo Campeonato Brasileiro.

Pizzi não contará com o zagueiro Gary Medel, suspenso pelas próximas três rodadas por má conduta. Outro punido, ainda que só por um jogo, é o defensor Francisco Silva.

O Chile tentará voltar à zona de classificação para a Copa do Mundo após empatar por 0 a 0 com a Bolívia e perder por 2 a 1 para o Paraguai em seus últimos compromissos, caindo para a sétima posição.

Esta é a primeira vez que Pizzi convoca Valdivia, ausente da seleção desde 17 de novembro de 2015, quando foi expulso na derrota chilena para o Uruguai. Assim, ele ficou fora da conquista da Copa América Centenário, ainda que pudesse ser convocado.

O meio-campista Arturo Vidal (Bayern de Munique) e o atacante Alexis Sánchez (Arsenal) encabeçam a convocação, que será completada no próximo domingo, com os jogadores que atuam no futebol do Chile.

Confira a lista de convocados:

Goleiro: Claudio Bravo (Manchester City/Inglaterra).

Defensores: Mauricio Isla (Cagliari/Itália), Eugenio Mena (São Paulo), Enzo Roco (Cruz Azul/México), Erick Pulgar (Bologna/Itália), Francisco Silva (Cruz Azul/México), Paulo Díaz (San Lorenzo/Argentina), Igor Lichnovsky (Real Valladolid/Espanha)

Meio-campistas: Arturo Vidal (Bayern de Munique/Alemanha), Felipe Gutiérrez (Real

Betis/Espanha), Charles Aránguiz (Bayer Leverkusen/Alemanha), Marcelo Díaz

(Celta de Vigo/Espanha), Pedro Pablo Hernández (Celta de Vigo/Espanha), Jorge

Valdivia (Al-Wahda/Emirados Árabes Unidos).

Atacantes: Alexis Sánchez (Arsenal/Inglaterra), Milko Albornoz (Hannover/Alemanha), Edson Puch (Necaxa/México), Eduardo Vargas (Hoffenheim/Alemanha), Mauricio Pinilla (Atalanta, Itália), Junior Fernándes (Dínamo Zagreb/Croácia).