Pizzi dirige primeiro treino como técnico do Valencia

VALÊNCIA - O argentino Juan Antonio Pizzi comandou neste domingo o seu primeiro treino como novo técnico do Valencia. Este também foi o primeiro treinamento da equipe após a pausa para o Natal e o treinador de 45 anos assumiu o posto que vinha sendo ocupado pelo comandante interino Nico Estévez. Antes disso, Miroslav Djukic havia sido demitido do cargo.

Oficializado na última quinta-feira como novo técnico da equipe valenciana, Pizzi rescindiu seu contrato com o San Lorenzo, da Argentina, para tentar iniciar uma reação no time que hoje ocupa a 11ª posição do Campeonato Espanhol, apenas cinco pontos à frente de Valladolid e Osasuna, clubes que encabeçam a zona de rebaixamento.

Neste primeiro trabalho no Valencia, Pizzi foi auxiliado pelo preparador físico Alejandro Richino e pelo seu auxiliar, Manuel Suárez. O atacante brasileiro Jonas acabou não participando desta atividade, com permissão do clube, assim como aconteceu com o mexicano Andrés Guardado, o colombiano Dorlan Pabón e o argentino Éver Banega.

O Valencia voltará a jogar pelo Campeonato Espanhol no próximo sábado, contra o Levante, em casa. Três dias depois, o time irá encarar o Atlético de Madrid no confronto de ida das oitavas de final da Copa do Rei.