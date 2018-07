Pizzi elogia atuação do Chile em vitória sobre Camarões na Copa das Confederações

A boa vitória do Chile neste domingo em sua primeira partida na história pela Copa das Confederações, em Moscou, animou o técnico Juan Antonio Pizzi. Após o triunfo por 2 a 0 sobre Camarões, ele avaliou a atuação e enalteceu o desempenho de sua equipe.

"O resultado resume o que aconteceu no campo e o que se viu nas estatísticas", garantiu o treinador. "Foi uma partida onde o nosso primeiro tempo foi quase perfeito, com um nível altíssimo, tanto individual como coletivo. O segundo se emparelhou, havíamos nos desgastado muito, mas essa equipe tem um amor próprio muito grande e tratou de se superar."

Pizzi também destacou o desempenho de Alexis Sánchez. Recuperando-se de lesão, o atacante do Arsenal entrou no segundo tempo, mudou o ritmo do jogo e participou dos dois gols. "Acreditávamos que, com os jogadores desgastados, ele faria a diferença. Tanto ele quanto seus companheiros acreditaram na vitória."

Autor do primeiro gol chileno, o meio-campista Arturo Vidal também elogiou a atuação chilena. "Começamos como gostamos, com o máximo de concentração, pressionando a todo o momento. É importante começar assim", disse o jogador do Bayern de Munique.