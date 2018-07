Pizzi nega ter subestimado Austrália e comemora vaga chilena na semifinal

O técnico Juan Antonio Pizzi reconheceu as dificuldades enfrentadas pelo Chile no empate em 1 a 1 contra a Austrália, neste domingo, em Moscou, na terceira rodada de sua chave na Copa das Confederações, resultado que colocou a seleção sul-americana em uma das semifinais do torneio, mas negou ter subestimado a equipe da Oceania por ter poupado alguns titulares. Pizzi classificou o nível da partida como de Copa do Mundo.

"Não subestimei a Austrália no todo. Na verdade, isso poderia ter sido uma (partida de) quarta de final na Copa do Mundo, pelo nível deste jogo. Estamos felizes em chegar às semifinais e alcançar esse objetivo. Agora, devemos nos reorientar para o nosso próximo objetivo", ressaltou o comandante, em entrevista coletiva.

O Chile, que avançou como segundo colocado do Grupo B - a Alemanha terminou a fase classificatória em primeiro -, terá pela frente a seleção portuguesa. Mas o treinador Juan Antonio Pizzi não teme o poder do adversário, cujo principal jogador é Cristiano Ronaldo.

"É muito difícil ganhar a Eurocopa como fez Portugal. São muitos dos candidatos das melhores seleções do mundo. Tem um jogador que publicamente e futebolisticamente é determinante, um treinador que tem muita experiência (Fernando Santos), que tem um grupo de jogadores de primeiro nível. Mas vai ser muito difícil para eles também. Equilibramos em muitas coisas que eles têm. Vamos competir e tratar de ganhar", frisou, confiante.

Pizzi também lamentou a contusão do volante Aranguiz, que sofreu uma entrada violenta do australiano Tim Cahill no primeiro tempo da partida. "Charles (Aranguiz) saiu com um golpe, tinha muita dor", disse o treinador, sem dar detalhes sobre a gravidade da lesão e se o jogador será desfalque para a semifinal do torneio. O Chile enfrentará Portugal na próxima quarta-feira, às 15 horas (horário de Brasília), em Kazan.