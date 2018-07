Placar surpreende, mas Levir Culpi confia em nova virada

Levir Culpi não escondeu a surpresa com o placar de 2 a 0 na derrota para o Flamengo, na noite de quarta-feira, no jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil. O técnico do Atlético Mineiro reconheceu a superioridade do rival no ataque, mas admitiu que não esperava o revés por dois gols.

"Foi um resultado ruim, mas está aberto. Achei a partida equilibrada, apesar do resultado. Como eles finalizaram e tiveram oportunidades, ok. Não quero lamentar", declarou o treinador, sem desanimar.

Levir Culpi mostrou confiança em arrancar outra grande virada na Copa do Brasil, assim como fez contra o Corinthians. Nas quartas de final, o Atlético também levou 2 a 0 na ida. Mas, na semana seguinte, obteve incrível virada, pelo placar de 4 a 1, em Belo Horizonte.

"Na quarta-feira, podem estar certos que podemos reverter o resultado e vamos fazer de tudo para vencer", declarou o técnico. "Sabemos que temos condições de reverter uma situação como essa. É só não desanimar, concentrar, não procurar muitos culpados. Eu penso que, se estivermos focados, podemos reverter essa situação lá. Teremos chances para fazer gols", reforçou.