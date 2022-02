Placas de publicidade exibem escudo do Botafogo em jogo do Crystal Palace

O Botafogo marcou presença no duelo londrino deste sábado entre Crystal Palace e Chelsea no Selhurst Park, estádio do clube inglês, que tem John Textor como um de seus acionistas. O investidor norte-americano também está adquirindo a SAF do clube carioca. O nome e o símbolo do Botafogo apareceram nas placas de publicidade do estádio durante a partida.

A ação, que gerou surpresa nas redes sociais, fez parte de um incentivo para que os torcedores do Crystal Palace baixem um aplicativo com filtros do Botafogo chamado Fan of the Match, que pinta o rosto de preto e branco. O aplicativo também é de uma das empresas de Textor, a Facebank, uma das patrocinadoras do clube de Londres.

Apesar de o acerto ainda estar em andamento, o investidor já começou a fazer ações internas no Botafogo, inclusive com a ação de marketing deste sábado. John é investidor minoritário do Crystal Palace e esteve presente em Londres neste sábado para assistir a derrota do clube por 1 a 0 para o Chelsea, pela 26ª rodada do Campeonato Inglês.

O presidente do Botafogo, Durcesio Mello, e o dirigente Eduardo Freeland, que assumiu as categorias de base do clube, também estiveram presentes na partida em Londres. A dupla foi até a Inglaterra para conhecer as instalações da equipe.

A venda do Botafogo para a Eagle Holdins, empresa de John Textor, já está na reta final, mas ainda restam alguns detalhes burocráticos para serem resolvidos. Os advogados da empresa ainda analisam os contratos finais. John Textor não deverá voltar ao Brasil até que tudo seja resolvido. Após as últimas definições, o norte-americano assinará oficialmente a compra de 90% do time Alvinegro.