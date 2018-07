Planejamento falha, e de novo São Paulo disputará 'decisões' com interino

A saída de Doriva após sete jogos força a diretoria a recorrer ao coordenador técnico para tentar salvar o ano. Após a renúncia do presidente Carlos Miguel Aidar e as saídas de três treinadores, a equipe busca terminar o Brasileiro entre os quatro primeiros para chegar à Libertadores. E caberá ao substituto essa missão de minimizar a decepção pela confusa temporada.

De todas as competições disputadas pelo São Paulo em 2015, somente na Copa do Brasil o time terminou a participação sob o comando de um treinador efetivo. A queda na semifinal para o Santos foi na gestão de Doriva, que, ainda assim, ficou apenas sete jogos no cargo e assumiu às pressas para substituir a saída de Juan Carlos Osorio para a seleção mexicana.

Antes da chegada do colombiano, o São Paulo teve no comando durante dois meses o interino Milton Cruz. Dias depois de Muricy Ramalho se retirar do cargo por problemas de saúde, em abril, o coordenador técnico passou a comandar a equipe e teve logo no primeiro mês duas decisões. Ainda em abril foi eliminado na semifinal do Paulista pelo Santos e, em maio, caiu diante do Cruzeiro, nos pênaltis, nas oitavas de final da Copa Libertadores.

Osorio chegou logo depois, em junho, para um projeto que seria de longo prazo, com contrato até o fim de 2017. Mas a passagem durou somente quatro meses e foi abreviada pelo convite da seleção mexicana. O colombiano ficou 28 jogos no cargo e entregou o São Paulo perto do G4 do Brasileiro e classificado para a semifinal da Copa do Brasil.