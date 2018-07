Plano do Real Madrid de reformar o Santiago Bernabéu é rejeitado O plano do Real Madrid de reformar o Estádio Santiago Bernabéu foi rejeitado nesta quarta-feira pelos vereadores de Madri. Ao recusar o projeto, a cidade avisou que só aceitará uma proposta que não afete os interesses dos moradores da região do estádio do clube. Assim, a cidade indicou nesta quarta-feira que só vai considerar um novo projeto se for "pelos melhores interesses do público em geral".