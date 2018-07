Plano 'popular' turbina sócio-torcedor do Corinthians

Uma campanha para "quem não vai ao estádio" pode levar o Corinthians à liderança no ranking de sócios-torcedores. Lançado na semana passada, o plano 'Minha Paixão' do programa Fiel Torcedor tem como principal atrativo a mensalidade: R$ 9.

Após o lançamento, o clube superou a marca de 100 mil sócios - hoje já está em 105 mil - e mira alcançar os rivais que estão à sua frente, como o Palmeiras e o Internacional (veja quadro abaixo). A longo prazo, a meta corintiana é ambiciosa: ultrapassar o clube com mais sócios-torcedores do mundo, o Benfica, com cerca de 270 mil associados.

O valor baixo do plano deve turbinar o número de adeptos. O que chama atenção é que esse novo produto é voltado a quem mora fora da Capital ou aqueles corintianos que vão pouco ao estádio. "Temos cinco planos do Fiel Torcedor. Em quatro deles, o foco são o ingresso e a prioridade de compra. Neste novo plano, o foco são benefícios, o ingresso é secundário", afirma o diretor de marketing do clube, Marcelo Passos.

Entre os benefícios, por exemplo, estão descontos em assinatura de canais de televisão a cabo, parceria com aplicativos de táxi e visitas ao Memorial do Corinthians, no Parque São Jorge, e ao Itaquerão. Por R$ 9 por mês, o 'Minha Paixão'não dá direito a compra antecipada de ingressos como os outros planos. Quem aderiu a esse novo produto e quer ir ao estádio tem de esperar um sorteio para ter direito ao jogo.

Um corintiano que vive, por exemplo, em Curitiba, e aderir ao novo plano terá prioridade de compra quando o Corinthians jogar na capital paraense. "Atendemos a uma demanda que tínhamos detectado pelas redes sociais, de torcedores de fora de São Paulo, e que queriam, de alguma forma, contribuir com o clube", disse Passos.

PROJEÇÃO

Ao aumentar o número de sócios-torcedores, o diretor de marketing do Corinthians diz que o objetivo é trazer mais dinheiro ao clube. Os recursos do Fiel Torcedor são destinados ao futebol - o valor do ingresso, em si, fica com o fundo que administra o estádio. Passos evita fazer uma projeção do número de sócios-torcedores. Mas disse que não é impossível ultrapassar o Benfica. "Se 1% da torcida corintiana aderir a um dos planos do Fiel Torcedor, atingiríamos uma marca de 300 mil sócios. Por que não?", diz.

RANKING / NÚMERO DE SÓCIOS*

1º Internacional: 136.980

2º Palmeiras: 119.709

3º Corinthians: 105.019

4º Grêmio: 82.511

5º Cruzeiro: 69.825

6º Santos: 57.689

7º São Paulo: 55.982

8º Flamengo: 53.285

9ª Atlético-MG: 40.833

10: Fluminense: 24.625

* atualizado às 19h30 de quarta-feira

FONTE: Histórico Futebol Melhor