Platini acha injusta a ausência de Sneijder entre finalistas do Bola de Ouro

ROMA - O presidente da Uefa, o francês Michel Platini, considera "injusta" a ausência do holandês Wesley Sneijder entre os finalistas do prêmio Bola de Ouro 2010.

"Minha classificação é Xavi Hernández, depois Sneijder, que por um gol não ganhou tudo, e depois Andrés Iniesta", manifestou Platini em entrevista publicada neste sábado pelo diário esportivo italiano La Gazzetta dello Sport.

Segundo ele, a Copa do Mundo da África do Sul poderia influir de forma decisiva na decisão da Fifa, lembrando o caso de Paolo Rossi que, em 1982, conquistou a Bola de Ouro mesmo não sendo o melhor, mas porque tinha sido o destaque na Copa do Mundo daquele ano, na Espanha.

Platini diz que os melhores para este ano são o argentino Lionel Messi, do Barcelona, e o português Cristiano Ronaldo, do Real Madrid.