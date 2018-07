Platini decidirá só em 2014 se disputará eleição da Fifa

DUBROVNIK - O presidente da Uefa, Michel Platini, vai esperar até o próxima ano antes de decidir se disputará a presidência da Fifa. "Eu vou tomar a minha decisão, durante ou após a Copa do Mundo no Brasil e não antes", disse Platini, para dirigentes do futebol europeu nesta terça-feira, em Dubrovnik, na Croácia, durante reunião da Uefa. "Eu ainda não decidi o que vou fazer no futuro e quero ter alguns meses adicionais para pensar".

A eleição da FIFA está marcada para maio de 2015, e o presidente Joseph Blatter ainda pode buscar um quinto mandato. Blatter disse em 2011 que não buscaria uma nova reeleição em 2015, quando ele terá 79 anos, mas desde então deu declarações em que sugeriu a possibilidade de disputar mais uma eleição.

Platini, que já foi visto como um aliado e natural sucessor de Blatter na Fifa, disse nesta terça, em reunião de quatro dias das 54 federações filiadas à Uefa e do seu comitê executivo, que seria "egoísta" da sua parte tornar sua potencial candidatura uma prioridade no futebol mundial.

O dirigente francês foi eleito para a presidência da Uefa em 2007 e seu atual mandato se encerrará em março de 2015. "Estas eleições são daqui a dois anos, e eu acho que seria egoísta torná-la um tema para debate ou discussão agora que o futebol enfrenta problemas muito mais importantes do que questões sobre a minha situação", disse Platini, no seu discurso.

Eu amo profundamente a Uefa e seria de quebrar o coração escolher outro caminho. Mas, ao mesmo tempo, a pergunta surge continuamente e é legítima. Esta é a razão pela qual é importante que eu tome meu tempo para me certificar de que tomarei a decisão certa", justificou.