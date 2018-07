Platini diz que Uefa pedirá mais uma vaga na Copa do Mundo

O presidente da Uefa, Michel Platini, disse nesta quinta-feira que a Europa merece uma equipe extra na próxima Copa do Mundo. O dirigente se comprometeu a pedir para a Fifa mais uma vaga, sob a justificativa de que o futebol europeu venceu as últimas três edições do torneio, com a Itália, em 2006, a Espanha, há quatro anos, e a Alemanha, neste ano. "O futebol europeu provou que é o líder do mundo", disse Platini.

A Uefa teve 13 das 32 seleções da Copa do Mundo do Brasil, e Platini quer 14 vagas na edição de 2018. A anfitriã Rússia está automaticamente garantida. "Tenho a intenção de pedir mais uma, porque nós somos campeões do mundo", disse o presidente da Uefa. "Outras confederações pedem. Eu farei isso também".

O Comitê Executivo da Fifa define as cotas continentais meses depois de cada Copa do Mundo. A África tem atualmente cinco lugares garantidos, a América do Sul e Ásia têm quatro, enquanto a região da Concacaf possui três. Mais dois lugares são disputados em playoffs envolvendo equipes da América do Sul, Ásia, Concacaf e Oceania.

No Brasil, a Concacaf mostrou força ao avançar ao mata-mata com três das suas quatro equipes. Já a Ásia não venceu sequer um jogo com suas quatro seleções. Também nesta quinta-feira, Platini disse aos líderes das 54 federações que proteger as vagas europeias na Copa do Mundo é uma prioridade da Uefa. "Eles podem contar comigo para estar na linha de frente em todas essas lutas", disse Platini.