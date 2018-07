Platini elogia investigação da Fifa a Blatter

"É um momento muito interessante", declarou Platini, que também é um dos vice-presidentes da Fifa e considerado um dos possíveis sucessores de Blatter na presidência da entidade no futuro.

Hammam também responderá a inquérito neste domingo, depois de ser acusado pelo integrante do Comitê Executivo da Fifa Chuck Blazer de oferecer pagamentos por votos na eleição da Fifa a integrantes da Concacaf (Confederação de Futebol da América do Norte, Central e Caribe).

No entanto, de acordo com o relatório de Blazer, o vice-presidente da entidade caribenha, Jack Warner, teria informado Blatter com antecedência sobre esses pagamentos e o presidente da Fifa não teria tomado nenhuma atitude em relação ao caso.

"Estamos passando por uns dias raros, estes próximos dias, devido a isso (acusações) e às eleições", opinou Platini, que está em Londres para acompanhar a decisão da Liga dos Campeões da Europa entre Manchester United e Barcelona, neste sábado.

Perguntado se aceitaria algum tipo de suborno, o ex-meia francês afirmou ser "incorrupto". "Nunca nem tentaram. As pessoas sabem quem é corrupto, quem pode ser corrompido", declarou o dirigente, antes de afirmar não saber se a Fifa é corrupta. "Vamos ver as evidências", concluiu.