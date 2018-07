Platini quer impedir ação de fundos de investimentos na compra de jogadores

GENEBRA – Michel Platini, presidente da Uefa, insiste que sempre quer ver um europeu vencendo, “inclusive na Copa de 2014 no Brasil”. Mas em uma conversa com o Estado às margens das reuniões da entidade máxima do futebol europeu, ele mesmo admite que, hoje, sua maior cruzada contra a América do Sul não está no campo, mas na nova gestão do futebol.

O ex-capitão da seleção francesa e candidato não-declarado à presidência da Fifa ataca a situação financeira do futebol mundial e o modelo de gestão que ganhou nova dimensão, principalmente ao ser importado do Brasil e Argentina.

A nova bandeira de Platini é a de conseguir que a participação de fundos de investidores nos passes de jogadores seja proibida no futebol. “Um homem não pode pertencer a outro homem”, declarou. “Isso é eticamente e moralmente errado. Não vivemos mais no século XVII em que a escravidão era possível.”

O ataque de Platini é contra a tendência de fundos desembarcarem no futebol, comprando pedaços dos passes de jogadores, entre eles Ganso, Hulk e dezenas de outros craques brasileiros. Esses fundos não têm os direitos federativos dos jogadores. Mas, ainda assim, determinam seu futuro econômico.

“Isso é algo que chegou à Europa vindo da América do Sul. Vocês lá conhecem bem esse sistema. Mas eu insisto que um jogador precisa ter o controle absoluto sobre seu futuro. Ele não pode ficar à mercê de um interesse econômico e dos lucros.”

Mas sua preocupação vai além de um assunto moral. “Para o futebol, essa realidade pode ser desastrosa”, acredita. Um dos maiores riscos, segundo ele, é para o futuro financeiro dos clubes.

“No curto prazo, ter um fundo bancando a permanência de um jogador no clube pode ser positivo. Mas, uma vez que esse jogador saia, o clube praticamente não ganha nada com sua transferência e ainda fica sem o jogador. Cada vez mais, vemos que o poder dos clubes está sendo deteriorado e que estão sendo marginalizados. Isso não pode ocorrer.”

Para o jogador, o surgimento desse modelo financeiro também não seria positivo. “Esses investidores ganham cada vez quando um jogador é transferido de um clube para outro. Isso não tem qualquer relação nem com a vida pessoal do atleta e nem com qualquer lógica esportiva. O que menos interessa na transação é o futebol”, atacou.

RISCO DE ARMAÇÃO

Platini teme ainda o surgimento de um outro fenômeno, ainda mais ameaçador para o futebol: a combinação de resultados. “O que vai ocorrer quando quatro jogadores num time estiverem sob o controle de um grupo de investidores e, de repente, esse time joga contra um outro onde os jogadores também são de propriedade do mesmo grupo de investidores?”, questionou. “Isso é uma ameaça e dá espaço para que os investidores decidam quem vai vencer a partida.”

Platini, que é um dos vice-presidentes da Fifa, já indicou que a entidade máxima do futebol mundial irá lidar com o assunto. Mas ontem alertou que se por oposição de representantes sul-americanos a Fifa não tomar uma decisão para banir o envolvimento de investidores no passe de jogadores a Uefa vai adotar a medida de forma unilateral.