Platini revela plano de fazer uma Eurocopa 2020 sem uma sede fixa

NYON – Num esforço de democratizar um dos maiores eventos esportivos do mundo, a Uefa anuncia que a Eurocopa de 2020 ocorrerá em 13 países diferentes da Europa e Istambul é a favorita para receber a grande final. O anúncio foi feito pelo presidente da Uefa, Michel Platini. Diante de uma Europa em sua pior crise em 70 anos e diante de governos quebrados e sem meios para bancar grandes eventos esportivos, a Uefa decidiu acabar com a ideia de ter países-sedes para a Eurocopa. Para a edição de 2020, promoverá um evento em todo o continente europeu.

Pelas regras estabelecidas hoje pela Uefa, 13 países sediarão jogos, o que abrirá a chance de que países menores recebam pelo menos uma partida do evento. Platini garantiu que vai estimular justamente os países periféricos do continente a apresentar candidaturas. Para esses países, estádios menores serão aceitos para receber uma partida, justamente para democrarizar o evento. A Uefa garante que, dos 13 selecionados, dois poderão ter apenas 30 mil lugares. Os demais estádios terão de ter pelo menos 50 mil lugares.

Platini deixou claro que a Turquia é sua favorita para receber tanto um jogo das semifinais quanto a grande final. Mas deixou claro que se Istambul for eleita para receber os Jogos Olímpicos de 2020, não haverá como ter também a Eurocopa.

O apoio de Platini aos turcos não ocorre por acaso. A Turquia tinha como garantido o fato de que seria a sede do evento em 2020, antes que a Uefa chegasse à conclusão de que deveria espalhar o evento pelo continente.Cada um dos demais estádios sediará pelo menos três jogos da fase inicial e um jogo das oitavas de final.

Conhecida popularmente como a “Copa do Mundo sem Brasil e Argentina”, a Eurocopa se transformou no terceiro maior torneio esportivo do mundo. Em 2012, ela foi realizada na Polônia e Ucrânia. Em quatro anos, ocorrerá na França. Já em 2020, cada partida ocorrerá em uma grande cidade diferente do continente europeu. “O conceito mudou. O evento não ocorrerá em um país, mas em cidades da Europa”, disse a Uefa.

A mudança radical ocorre por dois motivos. O primeiro é a crise econômica. O secretário-geral da Uefa, Gianni Infantino, admitiu que a recessão tem dificultado os investimentos de governos em estádios e infra-estrutura para os eventos esportivos. “As exigências de infra-estrutura são cada vez maiores e entendemos que governos não tem recursos hoje para isso. Ao espalhar o evento, fica mais fácil para cada país preparar um, e não oito estádios”, declarou, lembrando que hoje poucos poderiam ser dar o luxo de fazer investimentos amplos.

O segundo argumento é o de que a medida acabaria liberando recursos para que a Europa se dote de estádios de alto nível em praticamente todo o continente. A esperança é de que governos de países menores decidam ampliar e renovar seus estádios, tendo em vista receber pelo menos um jogo. “Um dos objetivos é ajudar cidades a convencer seus governos a financiar seus estádios”, disse.

Modelo Brasil – O processo de escolha das cidades sede começará ainda neste ano e elas serão conhecidas em 2014. Uma certeza é de que a Uefa não irá repetir o modelo adotado na CBF em 2014 no Brasil de fazer as seleções rodarem pelo País durante a competição. “Somos pessoas razoáveis”, disse Infantino. “Vamos concentrar as seleções em locais, como ter um grupo no Sul da Europa, outro no Norte, e assim por diante”, declarou. Mas há ainda várias perguntas que a Uefa admite que terá de resolver. Uma delas é como lidar com o fato de que seleções vão querer jogar pelo menos uma partida em casa. Outra é a questão da classificação automática de seleções.