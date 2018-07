Platini será ouvido pelo Comitê de Ética da Fifa de 16 a 18 de dezembro

Atualmente cumprindo uma suspensão de 90 dias, Michel Platini irá depor ao Comitê de Ética da Fifa dentro de menos de duas semanas. Uma pessoa familiarizada com o caso envolvendo o presidente da Uefa revelou à agência The Associated Press (AP) que os julgamentos deverão ocorrer entre os dias 16 a 18 de dezembro, em Zurique.

Investigado por ter recebido em 2011 um pagamento suspeito de US$ 2 milhões feito por Joseph Blatter, que também cumpre suspensão de 90 dias, o francês corre o risco de ser suspenso pelo resto da vida da atividade de dirigente no futebol.

A pessoa que revelou as datas previstas para o julgamento falou na condição de anonimato à AP porque essa informação ainda não foi oficializada pela Fifa, que fará audiências separadas com Blatter e Platini perante o tribunal de ética liderado pelo juiz alemão Joachim Eckert.

Platini alega que o pagamento recebido por ele em 2011, revelado apenas neste ano, foi referente a trabalhos realizados para a Fifa entre 1999 e 2002, assim como Blatter nega que tenha havido alguma irregularidade nesta quantia desembolsada.

Thibaut d''Ales, advogado de Platini baseado em Paris, afirmou no mês passado que a procuradores do Comitê de Ética da Fifa solicitaram a suspensão vitalícia do francês. Caso essa pena seja aplicada, o dirigente verá suas esperanças de concorrer à presidência da Fifa acabarem de vez, depois de ter ficado fora da lista de nomes que tiveram suas candidaturas aprovadas para eleição marcada para 26 de fevereiro de 2016.

A suspensão atual de Platini vai até 5 de janeiro, sendo que os advogados do francês entraram com um recurso contra a pena. A Fifa rejeitou a apelação, fato que motivou a defensa do dirigente a acionar a Corte Arbitral do Esporte (CAS, na sigla em inglês) para tentar anular a punição. O máximo tribunal esportivo mundial deverá julgar o caso na próxima semana.