Playcenter desmente venda de terreno para o Corinthians

SÃO PAULO - O Playcenter desmentiu as informações de que esteja em negociação com o Corinthians para a venda de seu terreno. De acordo com nota divulgada pela assessoria do parque, não houve qualquer contato com os dirigentes alvinegros.

Informações vazaram na imprensa de que o Corinthians estaria de olho na área utilizada pelo parque para a construção de seu tão sonhado campo. O clube teria procurado o Playcenter pelo fato de o parque encontrar problemas com o aluguel.

O Playcenter, no entanto, nega. "Os pagamentos de ambos [aluguel e IPTU] estão fielmente em dia. O Playcenter está há 37 anos no mesmo local cumprido com suas obrigações contratuais e não pretende remanejar sua operações."

O Corinthians foi eliminado do Campeonato Paulista e se concentra agora na disputa da Copa Libertadores. Na próxima quarta-feira, o alvinegro pega o Racing, no Uruguai, na penúltima rodada de seu grupo.