Plinio David De Nes Filho renuncia ao cargo de presidente da Chapecoense

Afastado do cargo de forma provisória nas últimas semanas, Plinio David De Nes Filho renunciou ao cargo de presidente da Chapecoense. O ex-mandatário seguirá ajudando o clube, principalmente em ações que estão em andamento para buscar novas receitas, mas já passou o bastão para Paulo Magro, que deverá ficar até o fim do mandato, no próximo ano.

Com a morte de Sandro Pallaoro no acidente aéreo da LaMia, Plinio David De Nes Filho foi aclamado presidente duas semanas após a tragédia. Ele chegou a ser reeleito no fim de 2018, com a chapa "Juntos pela Chape". No entanto, optou por se afastar do cargo nos últimos dias.

A saída de Plinio foi revelada pelo próprio presidente em exercício Paulo Magro, que destacou o vínculo do ex-mandatário com o clube, por tudo o que aconteceu com a agremiação desde a tragédia de 2016.

NA TABELA

A Chapecoense vive seu pior momento no Brasileirão desde que subiu à elite do futebol brasileiro. Apesar de ter vencido o Atlético Mineiro, por 1 a 0, o time catarinense aparece apenas na vice-lanterna, com 21 pontos, contra 32 do Cruzeiro, o primeiro fora da zona de rebaixamento.

O próximo desafio da Chapecoense é no sábado, às 21h, diante do São Paulo, na Arena Condá, pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro.