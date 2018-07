PM aumenta segurança para os jogos de domingo na Capital

A Polícia Militar vai reforçar seu efetivo e utilizar 220 homens no esquema de segurança para os jogos de domingo do Campeonato Paulista. O Santos enfrentará o Linense, no Pacaembu, às 16 horas, e o Corinthians vai receber o Mogi Mirim, às 18h30, na Arena Corinthians.

O policiamento será fortalecido por ser uma “situação de risco”, na visão dos policiais, com dois jogos no mesmo dia. O reforço também atende a uma recomendação do Ministério Público. No último clássico Palmeiras x Corinthians, trabalharam 300 policiais.

A principal preocupação do policiamento é a circulação dos torcedores no Metrô e nos trens da CPTM, antes e depois da partida. “Vamos monitorar todas as estações e oferecer escolta para as torcidas organizadas”, afirma o tenente-coronel José Balestiero Filho, comandante do 2º Batalhão de Choque da PM.

“Mesmo que os horários das partidas sejam diferentes, dois jogos no mesmo dia representam um risco para a ordem pública”, completa Balestiero.

Os últimos detalhes da operação de segurança serão definidos hoje, em uma reunião na sede da PM, com representantes do Metrô, CPTM e das torcidas.

Para evitar eventuais conflitos, a PM chegou a pedir a alteração do jogo do Santos para a Vila Belmiro, como previa a tabela inicial. O time santista, no entanto, interessado em maiores arrecadações, queria jogar no interior. Como não apareceram interessados, decidiu atuar em São Paulo. A Federação Paulista, no entanto, não acatou o retorno do jogo para Santos.

Para evitar novas situações de risco no decorrer do Campeonato Paulista, a PM pediu a alteração na tabela da 10ª rodada, dia 15, quando Corinthians vai receber o Red Bull Brasil e o Palmeiras enfrentará o XV de Piracicaba. Segundo a polícia, o jogo do Corinthians deverá ser antecipado para o sábado, dia 14.