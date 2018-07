PM decidirá na quinta lote de ingressos para Atlético-MG

A Polícia Militar de Minas Gerais divulgará nesta quinta-feira a carga de ingressos avaliada como a "ideal" para ser destinada à torcida do Atlético-MG para o segundo jogo da final da Copa do Brasil, contra o Cruzeiro, na próxima quarta, no Mineirão.

A PM realizou nesta quarta-feira uma vistoria no Mineirão, para definir a quantidade de torcedores do time visitante que poderão comparecer ao estádio. O Cruzeiro, mandante do segundo jogo da final, havia disponibilizado um total de 2.736 ingressos ao rival, cerca de 4,5% do total de 60 mil colocados à venda.

Mas, por questões de segurança, a indicação da PM deverá prevalecer na decisão. O que já está definido, no entanto, é o valor dos ingressos destinados aos atleticanos. Se quiser assistir à final no Mineirão, a torcida do Atlético-MG terá de desembolsar R$ 1 mil por cada entrada. Ela ficará localizada em parte do setor roxo, destinado pelo Cruzeiro aos visitantes ni Mineirão. Por sua vez, os cruzeirenses pagarão, na outra parte do mesmo setor, R$ 350,00 (sócios) e R$ 500,00 (não sócios).

Assim que a PM divulgar a carga destinada ao Atlético-MG, os ingressos passarão a ser comercializados. A diretoria atleticana, que não confirmou como a venda será feita, espera ainda conseguir baratear o preço dos bilhetes. Os dirigentes se baseiam no Artigo 84, Parágrafo 2º do Regulamento Geral das Competições da Confederação Brasileirão de Futebol (CBF). O documento prevê que o valor das entradas para a torcida visitante deve ter o mesmo valor do que é destinado ao mesmo setor do mandante.

No jogo de ida da final da Copa do Brasil, na semana passada, quando o Atlético-MG foi mandante no Independência e venceu por 2 a 0, houve uma polêmica sobre a quantidade de ingressos para os cruzeirenses. Como não ficou satisfeito com a cota que lhe foi destinada, o Cruzeiro acabou abrindo mão e não levou torcedores ao estádio.