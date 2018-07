PM determina que torcida do Palmeiras vai de trem ao Itaquerão

A torcida do Palmeiras vai e trem para o Itaquerão domingo, com destino ao confronto com o Corinthians, marcado para as 16h. É jogo único que decide o finalista do Paulistão. A informação é da Polícia Militar de São Paulo, que fará a escolta dos 1.800 torcedor do Palmeiras. Os uniformizados devem se encontrar na estação Palmeiras-Barra Funda ao meio dia. Haverá pouca tolerância em relação a possíveis atrasos. De lá, seguirão em vagão reservado para o estádio.

O grupo, em minoria no Itaquerão, que deverá ter lotação perto dos 40 mil, deve desembarcar na estação Dom Bosco, uma antes da mais próxima à Arena. Os palmeirenses terminam a viagem em caminhada orientada por policiais. A PM, da mesma forma, pede aos corintianos que usem o metrô para ganhar o estádio. A medida é para que os rivais não se encontrem no transporte público.

Nesta semana, em comunicado, representantes da Gaviões da Fiel, a torcida do Corinthians, declararam temer o confronto com palmeirenses pela cidade. A PM vai adotar o mesmo precedimento do primeiro clássico entre os times no Itaquerão, ocorrido dia 27 de julho do ano passado, quando os donos da casa venceram por 2 a 0. Naquela ocasião, não houve problemas nas imediações da arena.

SERVIÇO

Foram colocados à venda 42 mil ingressos, com previsão de 40 mil pessoas. As portarias serão abertas às 13h. Os torcedores do Palmeiras terão acesso pelo Setor G, esplanada sul, portão 05. Já a torcida organizada deverá entrar pelo portão O, esplanada leste, sentido norte. As bilheterias não abrirão no dia da partida.

