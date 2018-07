PM diz que o efetivo para o clássico entre Corinthians e Palmeiras era suficiente para garantir a paz SÃO PAULO - Em entrevista à rádio Estadão ESPN, o major Marcel Soffner, porta-voz da PM de São Paulo, afirmou as duas viaturas designadas para escoltar a torcida do Palmeiras eram suficientes para impedir qualquer arruação dos torcedores, o que não se comprovou na prática durante o domingo de clássico no Pacaembu entre Corinthiasn e Palmeiras.