PM intervém durante briga entre torcidas na Arena Corinthians

Uma briga entre torcidas organizadas durante o clássico fez a Polícia Miliar entrar em ação nas arquibancadas no Itaquerão neste domingo, 21. Duas facções começaram a confusão: Pavilhão 9 e Camisa 12. Houve corre-corre, tumulto e pancadaria durante o segundo tempo de Corinthians e São Paulo.

A situação é tensa e a PM teve dificuldade para conter o confronto. O pênalti marcado a favor do Corinthians e o gol de empate acalmaram os ânimos dos torcedores. Mas a PM continua nas arquibancadas com grande número de policiais.

A confusão aconteceu no setor Norte do estádio, local reservado apenas as organizadas do Corinthians. Foi nesse setor que, a pedido das próprias organizadas, o clube retirou as cadeiras.