PM monitora internet para achar corintianos 'infiltrados' em clássico

Em reunião na manhã desta sexta-feira para definir o esquema de segurança para o clássico deste domingo, a Polícia Militar informou que já monitora redes sociais para descobrir quantos torcedores do Corinthians "infiltrados" compraram ingresso para o jogo com o Palmeiras, no Allianz Parque. Por determinação do Ministério Público, o clássico terá torcida única.

A PM já identificou torcedores do Corinthians que compraram ingresso para o jogo e postaram nas redes sociais imagens dos bilhetes. "Nosso setor de inteligência trabalha para identificar esses torcedores e acompanhar a situação, se precisar interferir. Já temos um caso de um torcedor que postou foto do ingresso e podem haver outros", afirmou o Major da PM Ricardo Xavier, subcomandante do Batalhão de Choque.

Não há mais ingressos para o clássico deste domingo. A expectativa é de quebra de recorde de público: cerca de 40 mil torcedores. Um dos motivos é o fato de não haver torcida visitante, o que evita um "intervalo" vazio nas arquibancadas, para separar torcedores dos diferentes times.

A maior preocupação da PM, no entanto, não são em confronto no estádio ou no entorno. O problema é garantir segurança de torcedores em outras áreas da cidade, durante o deslocamento. No confronto entre as equipes no Paulistão, no Pacaembu, houve uma série de brigas em diversos pontos da Grande São Paulo, inclusive dentro do metrô. A partir daí, o MP decidiu que os clássicos em São Paulo teriam torcida única.