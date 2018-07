PM não diminuirá efetivo em clássico de torcida única

A Polícia Militar decidiu nesta sexta-feira que não mudará o esquema de segurança nem diminuirá o efeito para o clássico de torcida única entre Palmeiras e Corinthians, domingo, no Allianz Parque, pelo Campeonato Paulista.

Na reunião que aconteceu na manhã desta sexta-feira, a PM explicou que o planejamento já está feito e que também está preparada caso o Corinthians consiga ganhar na Justiça o direito de levar torcedores ao jogo.

A reunião, que aconteceu no 2º Batalhão da PM, contou com a presença de representantes das organizadas dos dois clubes. As uniformizadas também criticaram a decisão da FPF e do Ministério Público de que o clássico tenha torcida única.

O Palmeiras colocará à venda cerca de 40 mil ingressos. Antes da proibição da torcida visitante, eram esperados 1.500 torcedores do Corinthians. Como o jogo terá torcida única, o Palmeiras conseguirá vender mais 5 mil ingressos para a sua torcida. Isso se explica porque, sem os torcedores do Corinthians, não haverá necessidade de se criar um cordão de isolamento.