PM prende dez pessoas com credenciais falsas da final da Libertadores

A Polícia Militar do Rio levou para a 18ª DP (Praça da Bandeira) dez pessoas que estariam com credenciais falsas para tentar assistir à final da Libertadores, que ocorre no Maracanã neste sábado. Palmeiras e Santos disputaram a partida, que conta com a presença de cerca de 5 mil convidados - por causa da pandemia, não houve venda de ingressos.

Em nota, a corporação informou que uma equipe do Batalhão de Policiamento em Estádios (Bepe) realizava um bloqueio na esquina das ruas São Francisco Xavier e Isidro de Figueiredo quando abordou as pessoas. Diante da suspeita de que os convites eram falsos, os torcedores foram encaminhados à delegacia.

Leia Também Gol de Breno Lopes aos 53 minutos do segundo tempo garante título do Palmeiras na Libertadores

Nas horas anteriores ao jogo, palmeirenses e santistas movimentaram o entorno do estádio, mesmo sem poder entrar.