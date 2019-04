PM recebe denúncia de briga marcada entre torcedores de Corinthians e São Paulo

A Polícia Militar recebeu durante a semana uma denúncia anônima de que torcedores de Corinthians e São Paulo teriam marcado de brigar no domingo pela manhã no Parque Guarapiranga, zona sul da capital paulista. Apesar de não haver mais nenhum outro indício, a segurança no local será reforçada durante todo o dia.

"A região está sendo monitorada sobre essa possibilidade de confronto. Não temos nada de concreto, mas recebemos essa denúncia por meio do 181 e estamos averiguando", informou ao Estado o Major Ricardo Xavier, responsável pela segurança nos estádios.

A preocupação se justifica porque na manhã que antecedeu ao primeiro jogo da decisão, no domingo passado, torcedores do Corinthians e do São Paulo brigaram em Ferraz de Vasconcelos, a 42 quilômetros do Morumbi, palco da partida válida pelo Campeonato Paulista. No confronto, 14 torcedores ficaram feridos, seis deles em estado grave.

"É difícil de antecipar onde haverá uma briga como essa porque os torcedores marcam pelo Whatsapp, que tem mensagens criptografadas", declarou. Para os arredores de Itaquera, o Major informou que serão mais de 300 policiais deslocados para fazer a segurança.

Corinthians e São Paulo se enfrentam neste domingo, às 16h, na arena alvinegra, no jogo que definirá o campeão paulista. O duelo de ida terminou empatado em 0 a 0 no Morumbi. A semana que antecedeu ao primeiro confronto foi marcada por muita polêmica nos bastidores. Isso porque a diretoria do Corinthians informou que não entraria em campo caso seu ônibus fosse apedrejado na chegada ao estádio.

Por causa disso foi preparado uma estratégia especial, que isolou a praça em frente ao Morumbi. O ônibus corintiano chegou e entrou no estádio do rival sem problemas. Para a partida em Itaquera, o Major Xavier disse que está programando o mesmo esquema de segurança que é feito para clássicos decisivos. "Vamos monitorar a chegada das delegações e nada a mais."

Depois do primeiro jogo também houve confronto entre torcedores do São Paulo em frente à estação de Metrô São Paulo-Morumbi. "Estaremos monitorando também as estações antes do clássico para que não haja problemas", avisou o Major Xavier.