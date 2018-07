PM reduz carga de ingressos para Atlético-MG na Copa do Brasil

A torcida do Atlético-MG terá direito a apenas 1.854 ingressos, de um total de 60 mil lugares disponíveis no Mineirão, para a grande final da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira, diante do rival Cruzeiro. A decisão foi anunciada na tarde desta quinta, pelo comando do Batalhão de Eventos da Polícia Militar.

Anteriormente, o Cruzeiro, como mandante da partida, tinha disponibilizado um total de 2.736 ingressos aos torcedores do rival, cerca de 4,5% do total da carga colocada à venda. Mas, após a divulgação do laudo técnico da vistoria do estádio realizada pela PM na última quarta-feira, o número de bilhetes para os atleticanos foi reduzido. A polícia alega que precisa isolar o setor que separa as torcidas dos dois times, para evitar possíveis tumultos. Com o isolamento, a área disponível para o Atlético-MG diminui.

A diretoria do Atlético-MG já recorreu ao Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) para garantir a carga de 10% da capacidade do Mineirão destinada aos visitantes, o que está previsto no Regulamento Geral das Competições da CBF. Enquanto isso, o comando da PM informa que a aguarda a decisão judicial. E os dirigentes atleticanos também entraram com representação no Ministério Público questionando o preço de R$ 1 mil por cada ingresso destinados à torcida do clube - os cruzeirenses vão pagar até R$ 500,00 no setor similar.

No jogo de ida da final da Copa do Brasil, na semana passada, quando o Atlético-MG foi mandante no Independência e venceu por 2 a 0, houve uma polêmica sobre a quantidade de ingressos para os cruzeirenses. Como não ficou satisfeito com a cota que lhe foi destinada, o Cruzeiro acabou abrindo mão e não levou torcedores ao estádio. Agora, mesmo com toda essa confusão, os atleticanos prometem ir ao Mineirão na próxima quarta-feira.