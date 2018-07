PM reforça a segurança em Limeira para clássico pela Copinha

Escolta durante todo o trajeto, 160 policiais militares na operação, 50 homens da Guarda Municipal, torcidas viajando para Limeira por estradas diferentes. Corinthians e São Paulo fazem nesta quinta-feira, no estádio Major Levy Sobrinho, às 21 horas, uma das semifinais da Copa São Paulo de Futebol Júnior. É um jogo entre times de categorias de base. O esquema de segurança, porém, é maior do que o de muitas partidas entre equipes profissionais.

Foram colocados à venda 16 mil ingressos - sete mil de arquibancadas, a R$ 10 para cada torcida (destes, 1 mil serão destinados às organizadas) e 2 mil de cadeiras, a R$ 30, e compra livre por corintianos e são-paulinos. Nos arredores do Limeirão serão montados bolsões de isolamento a partir das 17 horas. Só entrará no perímetro quem estiver com ingresso. Os portões serão abertos às 19 horas.

O plano que a PM e a Federação Paulista de Futebol (FPF) montaram para tentar evitar a violência prevê que torcedores da capital e da Grande São Paulo só se dirijam a Limeira em ônibus, que serão escoltados por PMs e homens do 2.º Batalhão de Choque, se tiverem ingressos.

"Queremos que de preferência só vá a Limeira quem tenha comprado o ingresso. E (os torcedores) serão escoltados o tempo todo. A Polícia Militar vai receber o apoio da Polícia Rodoviária", disse o coronel Marcos Marinho, diretor de segurança da FPF. "E cada torcida vai viajar por uma estrada. Só não sei ainda quem vai, e volta, pela Anhanguera e quem vai utilizar a Bandeirantes".

Pelo que foi planejado, os ingressos na capital só estarão disponíveis com as organizadas. Em Limeira há cinco pontos de venda. Para Marinho, o jogo requer cuidados redobrados também pelo fato de o público ser diferente do de partidas entre as equipes principais. "São muitos jovens, inconsequente nas ações. Por isso estamos tomando todos os cuidados e trabalhando em ações preventivas para que não ocorram incidentes antes, durante e depois do jogo".

No Limeirão, a torcida do São Paulo vai ocupar os setores 1 e 2 do estádio. Os corintianos ficarão nos setores 4, 5 e 6. O setor 3 servirá para dividir as torcidas e vai ser ocupado por policiais.

A marcação da partida para o Limeirão ocorreu após a FPF receber, no início da manhã desta quarta, laudos de prevenção e combate de incêndio e de engenharia do estádio emitidos pelo Corpo de Bombeiros e também de segurança, elaborado pela Polícia Militar. Até então, o estádio estava impedido de receber partidas com cobrança de ingressos.

De acordo com Marinho, as vistorias foram realizadas no mês de dezembro e faltava apenas o envio dos laudos para a federação.

"INVERSÃO" DE MANDO

O clássico também forçou a FPF a promover uma espécie de inversão de mando nestas semifinais. Isso porque o Palmeiras é que vinha jogando no Major Levy Sobrinho, mas teve seu jogo desta quinta contra o Botafogo, de Ribeirão Preto, pelas semifinais (às 18h30) marcado para a Arena Barueri. Nas fases anteriores da Copinha foi o Corinthians que fez suas partidas em Barueri.

São Paulo e Corinthians chegam à semifinais com 100% de aproveitamento na competição. Ambos venceram todos os seis jogos que realizaram até agora. Também têm os dois vice-artilheiros da competição, com sete gols cada. São eles o corintiano Gabriel Vasconcelos e o são-paulino João Paulo. Os artilheiros, com oito gols, são Isaac, do Botafogo-SP, e Victor, do São Caetano, que não joga mais na competição.

JOGO TRÁGICO

O clássico entre Corinthians e São Paulo pela Copa São Paulo já registrou uma morte. Foi há 22 anos, no dia 23 de janeiro de 1992, quando o corintiano Rodrigo de Gasperi, então com 13 anos, foi atingido por uma bomba de fabricação caseira durante briga ocorrida na arquibancada do estádio Nicolau Alayon, do Nacional, na capital paulista.