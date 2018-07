PM usa cães para evitar bombas no clássico paulista O esquema de segurança do clássico paulista entre Corinthians e Santos, nesta quarta-feira, no Pacaembu, pela semifinal da Libertadores, terá uma novidade. A Polícia Militar irá utilizar, pela primeira vez em São Paulo, cães farejadores para detectar torcedores com bombas e sinalizadores e, assim, evitar que esses artefatos entrem no estádio.