PM vai fazer comboio com torcida da Ponte Preta perto do Allianz Parque

A torcida da Ponte Preta vai marcar presença no Allianz Parque neste segundo jogo das semifinais do Campeonato Paulista contra o Palmeiras. Para garantir a segurança dos campineiros, a Polícia Militar determinou um ponto de encontro perto do estádio. Isso vale tanto para os torcedores que vão de caravana como para aqueles que seguirão em carros particulares.

Todos os 1900 torcedores visitantes terão de se concentrar antes da partida na rua Auro Soares de Moura Andrade, próximo ao metrô da Barra Funda. A orientação é para todos se concentrarem para subir em comboio e com segurança até o portão de entrada do estádio, entre 17h45 e 18h15. A via estará fechada para receber com escolta especial tanto os ônibus do TC10+ - sócio-torcedor - como das organizadas e os demais.

A saída, em Campinas, vai acontecer, no máximo, às 15 horas, na frente do estádio Moisés Lucarelli. Por isso, os organizadores pedem a chegada com uma hora de antecedência. Quem ficar fora da festa na capital poderá acompanhar a decisão em telão instalado na frente do estádio. É onde, mais tarde, perto da meia noite, que se espera pela chegada da delegação.