'Pobreza não tem cara', diz o jovem Mateus, em sua Copa particular

Era com um misto de curiosidade e indiferença que Mateus Vivalin observava os turistas chegando à Fonte Nova para o jogo entre Bósnia e Irã. Morador de uma favela ao lado do estádio, ele representa o enorme extrato da população brasileira que não teve nenhum benefício direto com a Copa do Mundo.

Mateus, de 16 anos, batia bola com a irmã Rayanne, de 7, completamente alheio ao jogo. Pés descalços, corpo esguio e o típico olhar de um adolescente que sonha com um futuro melhor, ao seu modo expôs as críticas que transformaram o Mundial no Brasil no mais caro da história. "Disseram que ia melhorar tudo, mas foi só o estádio que ficou bom, né?", pergunta. Quando perguntado o que seria "tudo", vai fundo na ferida. "Nossa vida está igual, a comunidade continua aí, perigosa. Outro dia teve tiro, falaram que um cara morreu, mas não vi. Só tem polícia pra gringo ver."

Ele é o terceiro de seis filhos que vivem num cubículo apertado; no único quarto ficam os pais com as duas gêmeas recém-nascidas, o resto dorme na sala. "Quando chove fica cheio de goteira. Já teve rato, hoje não tem mais", explica, apontando para o alto na tentativa de mostrar a casa, como se fosse possível distingui-la no emaranhado de tijolos e cimento que compõem o cenário.

Sustentar a família fica a cargo dos irmãos mais velhos - um é segurança e outro trabalha na cozinha de um restaurante no tradicional bairro do Rio Vermelho. Os pais estão desempregados. O pai alterna bicos como pedreiro e dias inteiros no bar. "Ele gosta, mas quase nunca exagera", garante, afastando qualquer ideia de alcoolismo com uma espécie de instinto protetor. A mãe, costureira, trabalhou em uma confecção, mas desistiu do emprego tão logo acabou sua licença-maternidade. "Ela acordava muito cedo e tinha que pegar três ônibus, voltava só à noite", explica Mateus.

Ao falar da Copa, o brilho nos olhos contrasta com a frustração de não fazer parte da festa. Seus prazeres são sensoriais. "Fico do lado de fora ouvindo a torcida gritar, dá pra saber quando é gol, quando é aquele 'uuuuh'. Depois vejo o lance na TV do bar. Vi um ônibus de time também, acho que era a Espanha". Ele sabe que a Copa não foi feita para ele. "Os ingressos são caros, lá em casa é muita gente pra ir", lamenta. Apesar da evidente decepção, as palavras sobre o Mundial são doces, sem gota alguma de fel. "Queria poder ver algum jogo, mas não faz mal."

Com a bola embaixo do braço, Mateus revela o óbvio sonho de futuro. "Quero ser jogador". Meia-atacante, fez uma peneira no Vitória, mas não passou. "Estava machucado, mas vou fazer teste de novo". Tão natural quanto o seu desejo em seguir o caminho da fama é o ídolo em quem se espelha, Neymar. "Ele joga muito, é humilde. Gosto dele."

É quando vem o pedido para tirar uma foto sua para ilustrar o bate-papo. Ele reluta, e diante do novo pedido, pede desculpas e rejeita com um argumento que explode como um cruzado no queixo que leva o boxeador a nocaute. "Pobreza não tem cara, não quero que tenham dó de mim. Tem gente muito pior na comunidade, tem gente que rouba, tem 'noia' (usuário de crack). Tirar foto da comunidade é melhor, né? Aí mostra que todo mundo aqui tem vida difícil."

A frase, dita em tom amistoso, termina o bate-papo. O repórter agradece e pede desculpas pelos minutos de futebol interrompido. Mateus sorri, joga a bola no chão e dispara com a irmã a seu lado. Vira as costas para a Fonte Nova - e, simbolicamente, para a própria Copa que não foi feita para a imensa maioria dos brasileiros - e continua driblando os problemas da vida sonhando com um futuro melhor.