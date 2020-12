Pochettino acerta com o PSG e será novo técnico da equipe, segundo jornal francês

Mauricio Pochettino será o novo técnico de Neymar, Mbappé e companhia no Paris Saint-Germain. Segundo o jornal Le Parisien e o jornalista Fabrizio Romano, da Sky Sports e especializado em transferências, o argentino de 48 anos será o substituto de Thomas Tuchel no clube francês.

Pochettino está desempregado desde que foi demitido do Tottenham em novembro de 2019. No clube inglês, o técnico passou cinco anos, período em que mudou o time de patamar e o fez ser duas vezes vice-campeão inglês e uma vez vice da Liga dos Campeões. No entanto, não levantou taças com a equipe.

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o PSG chegou a cogitar nomes como o ítalo-brasileiro Thiago Motta, ex-jogador do clube. Motta iniciou a carreira como treinador no time sub-19 do Paris e depois teve curta passagem no Genoa. O italiano Massimiliano Allegri, ex-Milan e Juventus, também esteve em pauta, mas Pochettino sempre foi a primeira opção.

Tuchel definiu no último fim de semana os últimos detalhes para sua saída do PSG. O alemão, de 47 anos, deve receber 6 milhões de euros (R$ 38 milhões) pelo encerramento precoce do vínculo, que iria até o fim da atual temporada, em junho de 2020.

Pochettino já deve comandar o clube no retorno às atividades após as festas de fim de ano, no dia 3 de janeiro. O clube ainda não anunciou oficialmente nem a saída de Thomas Tuchel, nem a chegada do novo treinador.