Pochettino acerta renovação de contrato e segue como técnico do PSG até 2023

O técnico argentino Mauricio Pochettino acertou nesta sexta-feira a renovação do seu contrato com o Paris Saint-Germain até junho de 2023. O anúncio foi feito nas redes sociais e no site oficial do clube da capital da França.

"Estou muito feliz e também pelos meus colaboradores. Importante para nós sentirmos o apoio e a confiança do clube e devemos fazer todo o possível para que os nossos torcedores fiquem orgulhosos", disse Pochettino em um comunicado oficial do Paris Saint-Germain.

O Paris Saint-Germain, que terminou como vice-campeão no último Campeonato Francês, destacou em nota que em seus primeiros seis meses à frente da equipe, Pochettino levou os jogadores às semifinais da Liga dos Campeões da Europa, com vitórias no campo do Barcelona, nas oitavas de final, e contra o Bayern de Munique, nas quartas.

O presidente do clube, o empresário catariano Nasser Al-Khelaifi, diz ter ficado feliz com a renovação do treinador e se pronunciou para fazer elogios ao argentino. "Com a liderança de Mauricio, estamos entusiasmados e confiantes para o futuro", disse o mandatário do Paris Saint-Germain.