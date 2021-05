Pochettino confirma retorno de Mbappé ao PSG para jogo da Copa da França

Desfalque importante na segunda partida da semifinal da Liga dos Campeões, Kylian Mbappé fará seu retorno ao Paris Saint-Germain, nesta quarta-feira. De acordo com o técnico Maurício Pochettino, o atacante se recuperou de lesão e deve ser titular contra o Montpellier, pela semifinal da Copa da França.

"Kylian (Mbappé) teve uma lesão e temos que ter cuidado. Ele treinou muito bem nos últimos dias e está totalmente pronto para jogar. Ele é um jogador importante, como provam seus números na temporada. É difícil viver sem um jogador como ele. Ele é um dos melhores jogadores da equipe. O clube conta com ele, eu conto com ele. Esperamos tê-lo aqui por muitos anos", disse o treinador, já mandando recado sobre rumores dando conta da saída do atacante.

Mbappé ainda não renovou seu contrato com o clube francês, ao contrário de Neymar, que estendeu seu vínculo no sábado. Isso acabou renovando os boatos sobre uma possível transferência do francês ao Real Madrid. Segundo a imprensa francesa, há até rumores envolvendo troca, com pagamento da diferença em dinheiro, pelo zagueiro Sergio Ramos.

O atacante do PSG vive grande fase na temporada. Foi decisivo na classificação diante do Barcelona, pelas oitavas de final na Liga dos Campeões. Mas se machucou no jogo de ida contra o Manchester City, já pela semifinal. Ele chegou a ser relacionado para a partida da volta, mas não saiu do banco de reservas por ainda não estar 100% recuperado.

Disputada na terça-feira passada, a partida foi vencida pelo time inglês por 2 a 0, acabando com as chances de o PSG voltar à final da competição europeia.