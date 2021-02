Pochettino descarta a possibilidade de Neymar fazer tratamento no Brasil

Não está nos planos do Paris Saint-Germain que Neymar faça tratamento de sua lesão no Brasil. Segundo anúncio feito, nesta sexta-feira, pelo técnico Mauricio Pochettino, o clube ainda não finalizou o programa de recuperação do atleta.

Neymar ficará ausente por até quatro semanas por causa de uma lesão muscular sofrida na quarta-feira, durante a vitória sobre o Caen, pela Copa da França. Por causa disso, o camisa 10 poderá desfalcar a equipe francesa nos dois jogos contra o Barcelona pelas oitavas de final da Liga dos Campeões. O PSG joga na Catalunha na próxima terça-feira e o segundo duelo, em Paris, está previsto para 10 de março.

"Estamos tentando encontrar a melhor solução para ele retornar (à forma) o mais rápido possível", disse o treinador argentino, nesta sexta-feira, em entrevista coletiva. "Ele ir para o Brasil não é algo que esteja previsto pelo clube ou pelo jogador ou por qualquer outra pessoa. O que mais for dito sobre isso só pode ser conjectura."

Pochettino optou por escalar Neymar contra o Caen, um time da segunda divisão, ao invés de poupá-lo para o confronto com o Barcelona. "Competições e calendários são o que são. Infelizmente, ele se machucou em um jogo da Copa da França, mas a lesão poderia ter acontecido em um compromisso do Campeonato Francês ou em um treinamento", disse o técnico, com a ajuda do assistente Miguel D'Agostino, traduzindo do espanhol para o francês. "Foi falta de sorte."

Desde que chegou ao PSG, há quatro temporadas, Neymar ficou afastado de jogos importantes por causa de lesões no pé, virilha, costela e tornozelo. Pochettino não concorda com aqueles que apontam o estilo de jogo do atacante como um fator a mais para o surgimento de lesões. "O que posso dizer do Neymar é que ele é muito profissional, alguém que mostra seu compromisso com o clube e seus companheiros todos os dias. Depois de passar 40 dias com ele, vimos suas qualidades como pessoa e atleta."