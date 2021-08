Pochettino descarta ter Messi no sábado e evita apontar data de estreia pelo PSG

Não será neste sábado que Lionel Messi estreará pelo Paris Saint-Germain. A informação foi transmitida pelo próprio técnico do time francês, o argentino Mauricio Pochettino, nesta sexta-feira. Ele evitou apontar uma data para o primeiro jogo do craque e lembrou que o atacante estava de férias até o início desta semana. No sábado, o PSG vai receber o Strasbourg no Parque dos Príncipes, pela segunda rodada do Campeonato Francês.

"Hoje foi apenas o seu segundo dia de treino com o time, após um mês desde que jogou sua última partida, pela Copa América", disse o treinador. A final da competição entre seleções foi disputada no dia 10 de julho, no Maracanã. O time argentino venceu a seleção brasileira por 1 a 0 e ficou com o título, o primeiro de Messi com a equipe principal da Argentina.

Desde então, o atacante estava de férias, embora estivesse atuando fora de campo nas tratativas com o Barcelona numa possível renovação de contrato, que acabou não se concretizando. Em seguida, ele passou a negociar o acerto com o clube francês, oficializado na terça.

"Vamos levar as coisas passo a passo, vamos nos conhecer melhor, deixar ele alcançar sua melhor forma física e se sentir confortável. Assim, ele estará em boas condições para fazer a sua estreia quando estiver totalmente em forma", disse Pochettino, sobre a grande contratação.

O treinador também comentou sobre seu papel na condução de tantos craques no PSG. Messi chegou ao clube para formar um poderoso trio de ataque com Neymar e Kylian Mbappé. Além disso, o time francês fez outras contratações de peso nesta janela de transferências, como o zagueiro Sergio Ramos, multicampeão pelo Real Madrid, e o goleiro Donnarumma, campeão da Eurocopa com a seleção da Itália.

"Nosso desafio agora é garantir que todos estes grandes jogadores possam formar um time capaz de estar à altura de todos os desafios que teremos pela frente. Queremos ter certeza de que a nossa equipe tenha uma forte unidade", declarou o técnico argentino.

Questionado sobre Mbappé, cobiçado pelo Real Madrid, Pochettino foi rápido: "Kylian é nosso jogador". O atacante francês é alvo de rumores sobre uma possível saída na janela do fim do ano, quando poderá assinar pré-contrato com outros clubes. Seu vínculo com o PSG vai até o meio de 2022.