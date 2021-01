Pochettino desembarca na França para assinar contrato com o PSG, diz jornal

O técnico argentino Mauricio Pochettino está em Paris para negociar o contrato com o Paris Saint-Germain e ser anunciado em breve como o novo treinador do time. Segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo, o acordo entre o técnico e o presidente do clube, Nasser Al-Khelaifi, já está encaminhado e depende somente da assinatura do contrato. A tendência é o anúncio oficial ser sacramentado ainda no fim de semana.

O primeiro jogo do novo treinador deve ser já na quarta-feira. O Paris Saint-Germain enfrenta o Saint-Étienne fora de casa pelo Campeonato Francês. A equipe da capital está na terceira posição com 35 pontos, logo atrás de Lyon e Lille, que lideram com 36. O PSG, do astros Neymar e Mbappé, entrou em campo pela última vez em 23 de dezembro e bateu o Strasbourg por 4 a 0.

Pochettino está sem emprego desde novembro de 2019 quando foi demitido do Tottenham e deu lugar a José Mourinho. O argentino de 48 anos teve passagem pelo PSG como jogador entre 2001 e 2003, quando inclusive foi companheiro do meia Ronaldinho Gaúcho. O então zagueiro teve como grande destaque no clube a campanha do vice-campeonato da Copa da França de 2003.

O PSG demitiu o treinador alemão Thomas Tuchel depois do último compromisso da equipeem 2020. O técnico permaneceu dois anos no cargo. Na Liga dos Campeões, a equipe francesa avançou em primeiro lugar do grupo e está garantido nas oitavas de final do torneio, em fevereiro. O adversário será o Barcelona.