Pochettino elogia os jogadores do Tottenham pela classificação: 'São heróis'

O técnico Mauricio Pochettino não economizou elogios para os jogadores do Tottenham após a conquista da vaga na semifinal da Liga dos Campeões, nesta quarta-feira, depois de uma sensacional partida diante do Manchester City. O time perdeu por 4 a 3, mas se classificou para prosseguir na competição pois havia triunfado no duelo de ida, em casa, por 1 a 0.

"Foi incrível, o jeito que terminou. Estou muito feliz, muito orgulhoso. Meus jogadores são heróis por chegar aqui. Estou muito feliz por eles e pelos torcedores", disse o treinador argentino.

Pochettino revelou o desespero no momento do gol de Sterling, que seria o quinto do Manchester, o da classificação, mas que acabou anulado pelo VAR. "Naquele momento muitas coisas aconteceram na minha cabeça, a decepção foi enorme, mas eles mudaram a decisão. É por isso que amamos o futebol. Mostramos grande personalidade, foi uma partida incrível."

Com a classificação, esta foi a segunda vez em sua história que o Tottenham está entre os quatro melhores times da Europa. A outra foi em 1962, quando eliminou o time checo do Dukla Praga nas quartas de final, mas caiu nas semifinais diante do Benfica, do atacante português Eusébio, que chegaria ao título ao bater o Real Madrid na decisão.

Além da Liga dos Campeões, o Tottenham está disputando o Campeonato Inglês, onde luta por uma vaga na próxima edição da competição continental. Com 67 pontos, o time de Londres está na terceira colocação e volta a jogar neste sábado, coincidentemente, como visitante contra o Manchester City. Já na Liga dos Campeões, o Ajax será o seu oponente nas semifinais.