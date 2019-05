Pochettino evita confirmar escalação de Kane em final da Liga dos Campeões

O técnico do Tottenham, Mauricio Pochettino, evitou confirmar nesta sexta-feira a escalação de Harry Kane para a final da Liga dos Campeões, contra o Liverpool. A decisão da maior competição de clubes da Europa está marcada para as 16 horas (de Brasília) deste sábado, no estádio Wanda Metropolitano, em Madri.

Questionado na entrevista coletiva desta sexta, o treinador argentino admitiu a possibilidade de colocar o atacante entre os 11. Mas não deu detalhes sobre as condições físicas do atleta, desfalque da equipe nos últimos jogos. "Não sei se ele começará jogando. Vamos ter outro treino ainda e aí vamos decidir."

Artilheiro do time nas últimas temporadas, Kane está machucado desde o início de abril. Ele sofreu uma lesão no ligamento lateral do tornozelo esquerdo no dia 9 de abril, no jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões, contra o Manchester City. Ele deixara aquele jogo mais cedo e até precisou de muletas para sair do estádio.

Na semana passada, o atacante voltou a treinar com o grupo normalmente. Na ocasião, o treinador afirmara que não iria escalar Kane se ele não tivesse 100%. Nesta sexta, o próprio Kane garantiu estar em boas condições de entrar em campo. "Me sinto bem", declarou o jogador.

Se Kane começar jogando neste sábado, quem pode deixar o time titular do Tottenham é o brasileiro Lucas Moura. Ele fora o herói do time na classificação da equipe para esta final. No segundo jogo da semifinal contra o Ajax, o atacante anotara os três gols necessários para a virada e a classificação do time inglês.