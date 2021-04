Pochettino festeja confronto com Guardiola na Liga dos Campeões: 'Maravilhoso'

O técnico argentino Mauricio Pochettino viverá novamente nesta quarta-feira o desafio de enfrentar o colega Pep Guardiola no duelo entre Paris Saint-Germain e Manchester City, em Paris, pela rodada de ida da Liga dos Campeões da Europa. Os dois ficaram frente a frente quando eram jogadores - por Espanyol e Barcelona, respectivamente - e depois já como treinadores na Inglaterra, pois o sul-americano já comandou o Tottenham.

Substituto do alemão Thomas Tuchel como técnico do Paris Saint-Germain no meio desta temporada, Pochettino disse nesta terça-feira, em entrevista coletiva, que Guardiola é o melhor treinador do mundo no momento. "Para mim, ele é o melhor. Eu o admiro e acho que está fazendo um trabalho fantástico. Ele é um técnico maravilhoso, sempre pensando em estratégias e planos de jogo diferentes. Adoro desafiá-lo e os times que ele preparou", disse.

"Não somente o melhor técnico. O clube é importante, também. Um clube que confia em você para formar um time e lhe oferece todas as ferramentas", prosseguiu o argentino, ressaltando que Guardiola comanda o Manchester City desde 2016.

Pochettino afirmou ainda que a derrota do Paris Saint-Germain para o Bayern de Munique na decisão da Liga dos Campeões da última temporada dará ao time mais motivação desta vez. "Agora temos a experiência, mas precisamos dar um passo de cada vez. Agora temos que derrotar o Manchester City e será muito, muito duro", avaliou.

Em campo, o time francês terá a volta do zagueiro brasileiro Marquinhos, que estava fora desde o jogo de ida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Bayern de Munique. O jogador, capitão da equipe, deixou o jogo na Alemanha aos 30 minutos do primeiro tempo, pouco depois de fazer um dos gols da vitória por 3 a 2, com dores musculares.

Ele perdeu quatro partidas pelo Campeonato Francês e o jogo de volta contra o Bayern de Munique. Danilo Pereira e Kehrer revezaram-se como substitutos ao lado de Kimpembe na defesa. Pochettino tem dúvidas na lateral direita e no meio de campo. Uma provável escalação do Paris Saint-Germain tem: Navas; Florenzi (Dagba), Marquinhos, Kimpembe e Diallo; Paredes (Danilo), Gueye e Verratti; Neymar, Di María e Mbappé.