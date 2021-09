Pochettino garante que a atuação ruim do PSG diante do Brugge não se repetirá

O Paris Saint-Germain decepcionou os fãs do futebol com fraca atuação na estreia da Liga dos Campeões no meio de semana. O empate por 1 a 1 com o Brugge na primeira aparição do trio Messi, Mbappé e Neymar juntos, deixou muita gente frustrada. Bastante cobrado, o técnico Mauricio Pochettino se defendeu neste sábado, antes do jogo com o Lyon, pelo Campeonato Francês, garantindo que aquele desempenho do time em Bruges, na Bélgica, não se repetirá.

"Faltou-nos solidez frente ao Club Brugge, mas não pretendemos repetir esse desempenho nos próximos jogos. Um desempenho que não foi o nosso melhor não deve significar que devemos duvidar do caminho que estamos trilhando", afirmou o treinador argentino, confiante que as grandes apresentações devem vir rapidamente.

"É normal que precisemos de tempo para ter certas conexões na equipe. Eu disse isso antes do jogo em Brugge. Mas temos uma força de trabalho muito talentosa, que nos ajudará a ir mais rápido ao sucesso."

O investimento no PSG foi gigantesco justamente para a inédita conquista da Liga dos Campeões. O clube trouxe nomes de peso, entre eles o astro Messi, e ainda fez de tudo para segurar Mbappé. O jovem francês queria, a todo custo, ser transferido para o Real Madrid, o que deve ocorrer somente na próxima temporada.

Mbappé, por sinal, pode ser o desfalque neste domingo na estreia como titular de Messi no Parque dos Príncipes, em Paris. O francês está com dores musculares. "Mbappé treinou esta manhã com o grupo, estamos satisfeitos com o que ele está fazendo. Veremos como ele responde após a sessão do dia. Vamos esperar até amanhã de manhã para ver se Mbappé estará no grupo", disse Pochettino.

Mbappé é dúvida, Sérgio Ramos está descartado e o lateral-esquerdo Nuno Mendes pode fazer a estreia no decorrer da partida contra o Lyon. Pochettino elogiou o angolano naturalizado português e apenas ressalta que ainda falta mais "entrosamento" com os novos companheiros.

"Nuno Mendes ingressou no clube no último dia da janela de transferências, necessita de tempo para conhecer os companheiros e vice-versa. Acho que ele vai ter chances de jogar, vamos ver se é o caso amanhã, estamos pensando nisso", disse o técnico. Já o zagueiro espanhol vai esperar um pouco mais, até ter sua lesão muscular totalmente curada.

"Sergio Ramos? Não definimos uma data de retorno, mas estamos otimistas. Ele está convalescendo e tem uma sensação de bem-estar. Nós somos calmos. O mais importante é que ele vai se recuperar."