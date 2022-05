Pochettino, técnico do PSG, diz não saber sobre o futuro de Mbappé: 'Há muitos rumores'

O técnico Mauricio Pochettino admitiu nesta sexta-feira que está no escuro sobre o futuro de Kylian Mbappé. O treinador do Paris Saint-Germain afirmou que há muitos rumores sobre o caso e que a decisão pertence somente ao atacante, que pode deixar o clube francês para reforçar o Real Madrid para a próxima temporada europeia.

"Eu não sei qual é a decisão dele. Acho que é uma questão pessoal para Kylian, e também para o clube", declarou o técnico. "Mas há muitos rumores no ar." Com contrato somente o próximo mês, o atacante francês já avisou que anunciará sua decisão até o fim de maio. Jornais franceses especulam que a "novela" poderá ser encerrada já no fim de semana.

Isso porque Mbappé e seus companheiros vão disputar o último jogo do PSG nesta temporada. Será contra o Metz, no Parque dos Príncipes, na capital francesa, no sábado - o PSG já confirmou o título do Campeonato Francês. O atacante, portanto, poderia fazer seu anúncio já no domingo, caso decida rumar para o futebol espanhol.

O jogo poderá ser oportunidade para Mbappé melhorar ainda mais os seus números com o PSG. Desde que chegou ao clube, há cinco anos pelo astronômico valor de 180 milhões de euros (cerca de R$ 937 milhões, pelo câmbio atual), o atacante soma 168 gols, sendo 25 nesta temporada.

Na temporada passada, Mbappé esteve perto de deixar o PSG rumo ao Real, mas, na ocasião, o time francês recusou proposta com o mesmo valor que pagou pelo jogador, quando ele defendia o Monaco. As negociações avançaram desde então na última janela de transferências, no fim do ano. E agora o Real poderá contratar o jogador de graça.

Agora tanto o time espanhol quanto o francês tentam seduzir o atleta com valores altos em luvas, fora o alto salário. De acordo com a mãe do jogador, que cuida de sua carreira, as ofertas são quase idênticas. E a decisão de Mbappé não deve levar em consideração somente as cifras.