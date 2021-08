Pochettino não crê em saída de Mbappé do PSG e faz mistério sobre estreia de Messi

O técnico argentino Mauricio Pochettino, do Paris Saint-Germain, descartou nesta quinta-feira a possibilidade do atacante francês Kylian Mbappé deixar o clube nos próximos dias, em meio a rumores de transferência para o Real Madrid. "É nosso jogador e não vejo que não estará aqui nesta temporada. Esta temporada, que iniciamos faz duas semanas", disse o comandante, em entrevista coletiva concedida na véspera do jogo com o Brest, fora de casa, pela terceira rodada do Campeonato Francês.

As especulações em torno de Mbappé acontecem porque o contrato do atacante com o Paris Saint-Germain terminará no fim de junho de 2022, o que permitiria o acerto com outro clube a partir do início do próximo ano, sem a necessidade de pagamento pela transferência. "Há muitas coisas sendo ditas, há muitas coisas que falam, e já vimos, por experiência, que algumas coisas são verdade e muitas coisas não são. O mais importante é que Kylian está tranquilo", garantiu o treinador.

Pochettino afirmou na entrevista coletiva que o jovem francês está "motivado e também está trabalhando muito duro para fazer uma boa temporada". O argentino ainda negou que saiba se Mbappé informou os companheiros de Paris Saint-Germain sobre a decisão que tomará nos próximos meses, por meio de mensagens restritas aos integrantes do elenco, enviadas pelo celular. "Eu não estou nesse grupo de jogadores. Minha conversa com Kylian é sobre futebol, sobre o que precisa fazer amanhã (sexta-feira). Mas é certo que tem mais um ano de contrato, caso não renove. Assim, é jogador do PSG e estamos felizes pelo que me demonstra", afirmou.

Outro assunto muito abordado na entrevista coletiva foi sobre Lionel Messi. O treinador deixou em aberto a possibilidade do argentino estrear pelo time já neste jogo. "Estamos analisando se vai estar relacionado ou não", disse Pochettino, que também comentou a adaptação do craque ao clube francês.

"O que implica todo mundo sabe. A presença de Messi aqui com a gente, já sabemos o que é, falamos muito nesses último dias, tudo é positivo, muito bom o ambiente no grupo, se adaptou muito bem e muito rápido. Estou contente com a forma que todos estão trabalhando", destacou.