Pochettino não desiste do título francês e quer Neymar na final da Copa da França

Favorito a tudo na França, o Paris Saint-Germain inicia a semana correndo risco de perder duas taças. Depois de ver o Lille abrir vantagem na briga pelo Campeonato Francês, o time ainda corre risco de não ter Neymar, suspenso, na final da Copa da França. Mesmo sob risco, o técnico Maurício Pochettino esbanja confiança em reverter a situação em ambos os casos e defender os títulos ganhos na temporada passada. O PSG entrará com pedido de efeito suspensivo do brasileiro.

Antes de decidir a Copa da França, porém, o PSG quer seguir vivo no Francês. São três pontos de desvantagem sobre o Lille, restando duas rodadas. Mesmo assim, o técnico argentino mostra confiança. Desde que sua equipe não volte a repetir os erros da rodada passada neste domingo, diante do Reims.

"Não há necessidade de motivar os jogadores ou o staff. Estamos focados no nosso jogo e não vamos seguir o placar do Lille. Temos que levar os três pontos e isso nos dará opções. Depende de o que os outros vão fazer, mas primeiro temos que estar focados para pegar os três pontos", afirmou o técnico, deixando o concorrente de lado.

"Falando do jogo deste domingo com o Reims, e ainda não da final com o Monaco, não devemos repetir os mesmos erros apresentados contra o Rennes (1 a 1). Temos de controlar o jogo, conseguir os três pontos e continuar na corrida pelo título."

Apesar de tentar se esquivar da partida com o Monaco, quarta-feira, na qual pode não ter Neymar, suspenso, o treinador do PSG revela que ainda não abriu mão do astro. O clube entrará com efeito suspensivo para tê-lo em campo na decisão e isso deixa o treinador confiante.

"É o clube que vai administrar isso nos próximos dias. Sobre Neymar e Kimpembe veremos nos próximos dias", desconversou. A direção do PSG, contudo, afirmou que fará de tudo para convencer a Federação Francesa a obrigar o brasileiro a cumprir suspensão em outra partida. Pochettino já está contando com o brasileiro.