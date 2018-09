Pochettino projeta desempenho 'muito bom' do Tottenham na estreia

O Tottenham enfrenta a Inter de Milão nesta terça-feira, às 13h55 (de Brasília), no estádio Giuseppe Meazza, na Itália, em sua estreia no Grupo B da Liga dos Campeões. O time sonha em chegar longe na principal competição europeia com nomes como Hugo Lloris, goleiro campeão do mundo pela França, e o artilheiro Harry Kane. Além disso, o brasileiro Lucas Moura foi eleito o melhor jogador do mês de agosto no Campeonato Inglês e aparece como trunfo da equipe londrina.

Ao projetar o confronto, o técnico Mauricio Pochettino ressaltou nesta segunda, em entrevista coletiva, que a Liga dos Campeões é uma competição muito difícil, assim como o Campeonato Inglês, mas acredita no sucesso do seu time.

"É uma competição difícil, como a Premier League, acho que ambas são as competições mais difíceis do mundo e, claro, esperamos e desejamos ter um desempenho muito bom e estar perto de vencer. Vai ser muito difícil porque a Inter é uma ótima equipe. Mas sempre estamos confiantes em nossa qualidade e, claro, (este jogo) é uma ótima oportunidade", afirmou o comandante.

Christian Eriksen, meio-campista do Tottenham, também deu entrevista coletiva nesta segunda e falou sobre a trajetória da equipe na competição e de sua importância. "Tivemos alguns bons jogos na Liga dos Campeões nos últimos anos. É um torneio em que podemos nos testar contra os melhores. Estamos realmente ansiosos", disse.

Esta é a quinta participação do Tottenham na Liga dos Campeões. O clube de Londres estreou na competição na temporada 1961/1962, quando o torneio ainda era a Taça dos Campeões Europeus e a equipe terminou a sua campanha em terceiro lugar.

Desde então, o Tottenham só voltou à Liga dos Campeões na temporada 2010/2011, quando fez outra boa campanha e só foi eliminado nas quartas de final, pelo Real Madrid. Na edição 2016/2017 do torneio, os ingleses foram eliminados ainda na fase de grupos. Já na temporada passada, o time de Londres foi despachado pela Juventus nas oitavas de final.