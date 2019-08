Poços de Caldas FC anuncia contratação do goleiro Bruno

O Poços de Caldas Futebol Clube anunciou a contratação do goleiro Bruno. Aos 34 anos, ele já havia acertado com o clube no início do mês, mas ainda aguardava a liberação da Justiça. Pelas redes sociais, o Poços de Caldas postou uma foto do goleiro com a camisa do clube.

Bruno deve continuar morando em Varginha, onde fixou residência após sair da prisão, e ir para Poços de Caldas para treinar. Em caso de jogos fora da cidade, ele pode apresentar um pedido à Justiça para viajar. O Poços de Caldas disputa a Terceira Divisão do Campeonato Mineiro.

O goleiro conseguiu progressão para regime semiaberto depois de ser condenado a 20 anos e 9 meses de prisão pelo assassinato e ocultação do cadáver da modelo Eliza Samúdio, além de cárcere privado do menino Bruninho, filho dos dois. Os crimes foram cometidos em junho de 2010, quando Bruno era jogador do Flamengo.

A migração de regime foi possível porque a Justiça, em junho, anulou a falta grave que Bruno teria cometido em outubro, quando foi flagrado em bar ao lado de mulheres no momento em que deveria estar em trabalho externo.

Em 2017, Bruno chegou a voltar a atuar pelo Boa Esporte, na segunda divisão do Campeonato Mineiro. O goleiro, no entanto, entrou em campo cinco vezes antes de ser novamente preso. Foram duas vitórias, dois empates e uma derrota.